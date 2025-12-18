Мособлдума приняла закон о поддержке агроагрегаторов и фермеров в Подмосковье 18 декабря

Депутаты Мособлдумы 18 декабря приняли закон, направленный на развитие рынков сбыта фермерской продукции и поддержку агроагрегаторов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Закон предусматривает введение понятий «агроагрегатор» и «фермерская продукция», а также расширяет направления государственной поддержки сельского хозяйства. Теперь агроагрегаторы смогут получать доступ к кредитным ресурсам через государственные программы без ограничений.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что в регионе работает более 800 крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся молочным и мясным животноводством, растениеводством и другими направлениями. Уже действуют четыре агроагрегатора, которые объединяют производителей и обеспечивают поставки фермерской продукции в крупные торговые сети.

В министерстве уточнили, что новые меры позволят расширить рынки сбыта фермерской продукции и поддержать малые формы хозяйствования. В 2024 году вклад КФХ в общий объем производства региона составил: молоко — 6%, картофель — 8%, овощи — 3,5%, скот и птица на убой — 1%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.