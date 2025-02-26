Мособлдума хочет изменить закон в части квотирования рабочих мест для ветеранов

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого посетил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» и обсудил вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В прошлом году Мособлдума ввела квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Нам важно поддерживать наших воинов, которые возвращаются домой с СВО. Они хотят работать и развиваться дальше. У многих из них есть семьи. Поэтому важно, чтобы наши герои могли обеспечить своих близких. Это одна из приоритетных задач, поставленная перед нами президентом», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Наш закон работает, на квотируемые рабочие места уже трудоустроились почти 50 ветеранов боевых действий. Мы постоянно прислушиваемся к авторитетному мнению наших уважаемых воинов и хотим, чтобы закон работал наиболее эффективно. Поэтому мы предлагаем внести в него изменения — чтобы квота считалась выполненной только после того, как ветеран боевых действий будет принят на это квотируемое рабочее место», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что это будет по аналогии с тем, как сейчас действует выполнение квоты для инвалидов.

«Раньше предприятие могло просто отчитаться, что оно такое рабочее место создало. Теперь принят закон, по которому квота считается выполненной только после того, как инвалид трудоустроен», — сказал Голубев.

Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота для приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для ветеранов боевых действий, составляет 1% от среднесписочной численности работников.

Служба занятости

Работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места по квоте. Всю информацию о вакансиях по квотам они передают службе занятости.

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