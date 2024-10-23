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Мособлархитектура примет участие в архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве

С 12 по 14 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор» по адресу: Москва, ул. Ильинка, 4, пройдет XXXII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество», который является одним из главных событий в области архитектуры для профессионального сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На выставочном пространстве будет представлена экспозиция с достижениями Подмосковья в сфере архитектуры и градостроительства. Главная тема стенда — новые векторы жилищного строительства Подмосковья — кластеры ИЖС. Это одно из направлений комплексного развития территорий, формат загородной жизни, сочетающий преимущества низкоплотной жилой застройки в природном/сельском окружении.

В рамках деловой программы фестиваля состоится два мероприятия, организованных комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области:

12 ноября

17:15 – 18:15 — круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территории».

13 ноября

15:30–17:00 — пленарная сессия «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности».

Торжественная церемония открытия фестиваля, в которой примет участие главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, состоится 12 ноября в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.