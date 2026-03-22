Москвичка продала жилье ради инвестиций в Дубай и лишилась денег

Москвичка Мария познакомилась со Светланой в соцсетях, по ее совету деньги от проданного жилья вложила в инвестиции в Дубай и лишилась всех сбережений, сообщает Baza .

Светлана в своих соцсетях показывала роскошную жизнь. Женщины переписывались и подружились. Блогерша говорила, что зарабатывает на перепродаже жилья, приобретенного на этапе котлована, и предложила новой подруге инвестировать. Москвичка заинтересовалась двумя квартирами в ЖК «Римский», после чего уговорила родственниц одолжить ей 5 млн рублей на первый взнос. Наличку она отдала подруге, которая якобы забронировала жилье для нее.

Также в мае 2022 года горожанка продала свою квартиру в районе Тушино, чтобы приобрести дом и открыть в нем передержку для собак. Подруга-блогерша и тут захотела помочь, она предложила вариант, который оказался не по карману покупательнице.

Тогда Светлана озвучила еще идею: напополам вложить почти 13 млн рублей в апартаменты в Дубае, а после постройки заработать на разнице в цене, продав жилье. Женщина поверила и перевела ей свою долю, но вскоре обман блогерши вскрылся.

Москвичка выяснила, что денег в жилье Светлана не вкладывала, а бронировала недвижимость с нулевым взносом, рассчитывая перепродать. Более того, строительная компания в РФ судится из-за неоплаты взносов за квартиры ЖК «Римский» с ее дочерью, на которую оформили документы.

В итоге доверчивая горожанка потеряла все сбережения, поссорилась с родными. Женщине пришлось пройти процедуру банкротства и переехать в коммуналку.

Несколько раз обманутая москвичка писала заявления в полицию на «подругу», но в возбуждении уголовного дела ей отказывали. Сейчас пострадавшая пытается добиться справедливости с помощью юриста Марины Сильвестри. А блогерша продолжает «инвестировать» и рассказывать по это в соцсетях.

