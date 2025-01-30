Москвичка не стала платить водопроводчику, потому что он слишком шумел

Водопроводчик починил сантехнику в квартире жительницы столицы, а та не стала ему платить, потому что мужчина «слишком шумел», сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в квартире, расположенной на улице Пречистенка. Москвичке понадобился «мастер на час», она нашла объявление в Сети и вызвала на дом водопроводчика.

Тот объяснил, что за работы он возьмет 70 тыс. рублей, еще 90 тыс. стоили материалы. В итоге мужчина провел в квартире сантехническую операцию, но в процессе работы сильно шумел, из-за чего соседи москвички пожаловались правоохранителям.

Те составили протокол о нарушении «Закона о тишине». Москвичка в результате отказалась платить мужчине за проделанную работу из-за данного протокола. Тот в свою очередь тоже заявил в полицию.

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