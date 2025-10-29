Москвичка купила 2 iPhone в рассрочку, а ей оформили допуслуги на 200 тыс руб

Жительнице столицы при покупке двух iPhone в рассрочку навязали дополнительные услуги, которые стоят дороже, чем сами смартфоны. В магазине ей отказали в возврате товара, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказала москвичка, она захотела порадовать себя и ребенка покупкой новых девайсов. Она зашла в магазин в ТЦ «Миля» и оформила в рассрочку два iPhone 16 Pro.

При этом на кассе девушка попросила не подключать никаких дополнительных услуг. Продавцы заверили, что их не будет. Уже дома москвичка обнаружила, что ей навязали дополнительные услуги к каждому купленному смартфону, которые вышли дороже стоимости девайсов.

Обманутая девушка написала заявление на возврат, однако магазин его не принял. Вскоре выяснилось, несколько других покупателей, которые приобрели телефоны здесь, столкнулись с такой же проблемой.

Дело направлено в суд. На первом заседании мировой судья встал на сторону обманутой покупательницы.

Между тем владельцы iPhone жалуются на обновление iOS 26, которое уничтожает батарею смартфона. Аккумулятор устройства сильно перегревается.

