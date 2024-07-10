Москвичи заинтересовались музыкальными фестивалями Сибири и Урала

Жители Москвы и Подмосковья этим летом стали чаще интересоваться фестивалями в различных музыкальных жанрах, выяснили аналитики МегаФона, изучив обращения на 20 тематических ресурсов.

С начала года трафик на официальные сайты крупнейших мероприятий страны вырос почти в 3 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего москвичи и жители Подмосковья интересовались VK Fest, который проходит в 5 городах и собирает популярных музыкантов по всей стране. Второе место в рейтинге занял фестиваль Stereoleto, проходящий в московском саду «Эрмитаж». Топ-3 замыкает «Дикая мята» — один из крупнейших летних опен-эйров, проходящий в соседней Тульской области.

При этом жители Московского региона изучают фестивали не только в пределах Москвы и близлежащих областей. В 4 раза вырос интерес к рок-фестивалю YLЕТАЙ, который проведут в удмуртском селе Лагуново, в 3 раза — к бурятскому «Голосу кочевников», делавшему ранее ставку на этническую тему, но со временем перешедшему к мультижанровости. Ural Music Night, где музыканты разных жанров выступают в клубах, парках, библиотеках, н а заводах, улицах и даже крышах по всему Екатеринбургу, москвичи интересовались почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году.

Всплеск внимания в этом году у жителей Москвы и области возник к фестивалю электронной музыки Signal, который пройдет в деревне Никола-Ленивец Калужской области. В 18 раз вырос трафик на сайт OUTLINE — мероприятие того же жанра, который принимает подмосковный Талдом. Топ закрывает фестиваль «НашРокФест», где вместе с музыкальными легендами российской тяжелой музыки выступят и молодые команды в «Новая Рига парке».

В целом у россиян в пятерку самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLЕТАЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night.