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Москвичи выстроились в гигантскую очередь на выставку «ЭКСПО» по безопасности

Жители Москвы выстроились в огромную очередь на выставку по безопасности «ЭКСПО», открывшуюся в Национальном центре «Россия». Длина вереницы людей составила несколько сотен метров, сообщает « Осторожно, Москва ».

На опубликованных фото видно, что люди стоят за ограждениями в очереди шириной в 4-5 человек. Весь проход занят гостями мероприятия.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, началась в Москве. Она будет идти трое суток. Приедут гости примерно из 100 стран мира, пишет ТАСС.

Они обсудят формирование новой архитектуры международной безопасности, противодействие интернет-мошенничеству, а также обеспечение защиты критически важной информационной инфраструктуры.