Москвичи и туристы не увидят салют в честь Дня города

сегодня в 17:43

13 и 14 сентября в Москве отмечают День города, однако горожанам и туристам не стоит ждать праздничного салюта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что фейерверков в этом году не будет, сообщает «Интерфакс» .

Несмотря на то, что Москве исполняется 878 лет, городские власти приняли решение отказаться от праздничного салюта.

«Нет, не будет», — сказал Собянин, отвечая на соответствующий вопрос, будет ли в Москве салют.

Ранее сообщалось, что в столице ко Дню города специальными стикерами украсили спецтехнику. На наклейках написаны поздравления для местных жителей.

