Москвичей предупредили о грозе, дожде и сильном порывистом ветре

1 июня в Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и гроза

Жителей российской столицы и гостей города предупредили об ухудшении погодных условий в первый летний день. 1 июня в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь и сильный порывистый ветер, сообщает пресс-служба столичного городского хозяйствао .

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Специалисты попросили москвичей и туристов быть максимально внимательными в период непогоды и не прятаться под деревьями от грозы и сильного ветра. Это может быть опасным. Автомобилистам рекомендовали выбирать места для парковки автомобилей вдали от деревьев, чтобы избежать их падения на транспорт при сильных порывах.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой погода в Москве будет в течение всего первого летнего месяца. По его словам, температура станет более устойчивой и будет соответствовать календарному сезону.