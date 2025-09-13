Москвичей поздравили с 878-летием столицы
13 сентября 2025 года Москве исполняется 878 лет. Мэр мегаполиса Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей и гостей с Днем города.
Он назвал Москву сердцем русских земель. Город древний, но является вечно молодой столицей.
«Москва — город-труженик», — добавил Собянин.
В том числе, в мегаполисе создается интеллектуальная, экономическая мощь России. Москва — город-герой. Под ее стенами множество раз решалась судьба страны, заявил мэр.
«С днем рождения, Москва», — сказал Собянин.