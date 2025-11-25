Москвичам рассказали, какой день будет самым теплым в конце ноября
Фото - © Медиасток.рф
27 ноября в Москве будет одним из наиболее теплых дней на текущей неделе, такое заявление сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом пишет RT.
По словам синоптика, 25 ноября отличается прохладной погодой. Днем температура поднимется примерно до 0 градусов, а утром наблюдались небольшие заморозки, что способствовало образованию гололедицы. В ночь на 26 ноября температура практически не изменится, а днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. Он также отметил, что в некоторых районах Подмосковья будущей ночью столбик термометра может опуститься до минус 3 градусов.
«Четверг будет одним из самых теплых дней на этой неделе — от плюс 5 до плюс 7 градусов днем в Москве. Слабые и местами небольшие дожди возможны. В ночь на четверг в Москве будет порядка плюс 2-4 градусов», — рассказал Ильин.
Синоптик добавил, что со вторника по четверг в Москве будет преобладать южный ветер, скорость которого составит 4-7 м/с. В пятницу направление ветра изменится на западное, а его скорость останется в пределах 3-8 м/с. Также ожидается похолодание: ночью местами до минус 2 градусов, а днем — от минус 1 до плюс 3 градусов.
В Московской области утром 28 ноября возможно возникновение отдельных участков гололеда.
