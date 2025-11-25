Москвичам рассказали, какой день будет самым теплым в конце ноября

27 ноября в Москве будет одним из наиболее теплых дней на текущей неделе, такое заявление сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом пишет RT .

По словам синоптика, 25 ноября отличается прохладной погодой. Днем температура поднимется примерно до 0 градусов, а утром наблюдались небольшие заморозки, что способствовало образованию гололедицы. В ночь на 26 ноября температура практически не изменится, а днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. Он также отметил, что в некоторых районах Подмосковья будущей ночью столбик термометра может опуститься до минус 3 градусов.

«Четверг будет одним из самых теплых дней на этой неделе — от плюс 5 до плюс 7 градусов днем в Москве. Слабые и местами небольшие дожди возможны. В ночь на четверг в Москве будет порядка плюс 2-4 градусов», — рассказал Ильин.

Синоптик добавил, что со вторника по четверг в Москве будет преобладать южный ветер, скорость которого составит 4-7 м/с. В пятницу направление ветра изменится на западное, а его скорость останется в пределах 3-8 м/с. Также ожидается похолодание: ночью местами до минус 2 градусов, а днем — от минус 1 до плюс 3 градусов.

В Московской области утром 28 ноября возможно возникновение отдельных участков гололеда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.