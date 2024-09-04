Москвичам напомнили о правилах кибербезопасности в преддверии выборов

Горожанам напомнили о важности соблюдения правил кибергигиены и об официальных ресурсах, на которых можно получить всю проверенную информацию о предстоящих выборах, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Московская система электронного голосования надежно защищена от внешнего вмешательства и за 5 лет работы ни разу не была взломана», — заявили в столичном департаменте информационных технологий.

В пресс-службе ведомства отметили, что при этом злоумышленники под видом официальных интернет-ресурсов могут выманивать у москвичей личную информацию.

Наблюдать за ходом голосования жители столицы могут на сайте observer.mos.ru, а проголосовать в режиме онлайн горожанам поможет сайт elec.mos.ru.

К правилам гигиены относится регулярная смена пароля от аккаунта на портале mos.ru, настройка двухфакторной аутентификации, а также проверка приложений и сервисов, где есть доступ к сведениям учетной записи.

С 6 по 8 сентября состоятся выборы депутатов Мосгордумы 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.