Москвича задержали за призыв «сжечь русню в печах» в украинском чате

Жителя Москвы арестовали за призывы «сжечь русню в печах» в украинском чате в Telegram. При задержании 25-летний мужчина утверждал, что это была шутка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Уроженец Саратовской области Артем П. работает в столице менеджером и учится в аспирантуре по политтехнологиям. 29 октября к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов, обнаружив, что москвич активно комментировал украинские новости в мессенджере.

В прошлом году в одном из украинских чатов Артем призвал «отправить в лагеря и сжечь в печах» русских, называя это «окончательным решением вопроса русни». Именно на этот комментарий и обратили внимание российские силовики.

В отношении москвича завели административное дело по ст. 20.3.1 КоАП (разжигание межнациональной вражды). В ходе допроса Артем утверждал, что считал свой комментарий остроумным, написав его «как бы с иронией». В суде молодой человек раскаялся и был арестован на 14 суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.