Москвича дважды оштрафовали за воровскую символику в соцсетях

Москвича дважды оштрафовали за изображения «воровских звезд» на стене в социальной сети «ВКонтакте», которые 44-летний мужчина разместил 10 лет назад, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Сотрудники центра «Э» наткнулись на страницу Павла З. Мужчина родился в Узбекистане, но в юности переехал в Россию и получил гражданство. Его страница была заполнена фотографиями с рыбалки, хоккея и командировок. Павел увлекался фотографией и публиковал качественные снимки.

В 2020 году москвич забросил ведение страницы, оставив в статусе сообщение «Женат!» и предприняв попытку ее удалить.

Однако силовики обнаружили на странице Павла две «воровские звезды», который он запостил в 2016 году. При этом движение «АУЕ»* запретили лишь 2 года спустя.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики). На суде Павел признал свою вину и после назначенного штрафа был отпущен домой.

*Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

