Москвич выиграл 29,5 млн рублей после чтения «Игрока» Достоевского
Московский юрист Василий выиграл в лотерею 29 494 028 рублей. Незадолго до покупки билета он читал роман Федора Достоевского «Игрок», сообщает «Царьград».
По данным пресс-службы «Национальной Лотереи», Василий приобрел билет «Накопительной 8» и выиграл суперприз. При заполнении билета он полагался на случай и не искал особых примет.
Победитель не планирует кардинально менять жизнь. У него уже есть квартира и автомобиль, а его ребенок учится в аспирантуре.
Основную часть выигрыша Василий намерен сохранить. Часть средств он направит на помощь нуждающимся детям и организациям, которые заботятся о собаках.
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