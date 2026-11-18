Московский юрист Василий выиграл в лотерею 29 494 028 рублей. Незадолго до покупки билета он читал роман Федора Достоевского «Игрок», сообщает «Царьград» .

По данным пресс-службы «Национальной Лотереи», Василий приобрел билет «Накопительной 8» и выиграл суперприз. При заполнении билета он полагался на случай и не искал особых примет.

Победитель не планирует кардинально менять жизнь. У него уже есть квартира и автомобиль, а его ребенок учится в аспирантуре.

Основную часть выигрыша Василий намерен сохранить. Часть средств он направит на помощь нуждающимся детям и организациям, которые заботятся о собаках.

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