Москвич попытался оформить кредит под залог квартиры знакомой пенсионерки

Столичные полицейские задержали местного жителя, который попытался оформить кредит под залог квартиры знакомой пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что злоумышленник пытался завладеть правом собственности на квартиру своей 64-летней знакомой под предлогом заключения договора пожизненной ренты. Обманув пенсионерку, подозреваемый заключил с ней договор купли-продажи на квартиру на Кастанаевской улице.

Затем мужчина, получив правоустанавливающие документы, обратился в банк для оформления кредита под залог квартиры. Однако работники банка усомнились в подлинности документов и обратились в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила более 8 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали 54-летнее ранее судимого москвича. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту предъявили обвинение.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

