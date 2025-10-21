Москвич опубликовал объявление о продаже украденных из Лувра украшений

Украденные из Лувра украшения выставили на продажу на российской платформе объявлений. Это сделал житель столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Объявление разместили на сайте 20 октября. На фото красуются украденные из Лувра украшения: диадемы, серьги и ожерелья из сапфиров и бриллиантов, которые принадлежали королеве Марии Амалии.

Пользователь, выставивший объявление, продает драгоценности за 250 миллионов рублей. Сейчас платформа уже заблокировала его объявление.

Французский Лувр был ограблен 19 октября. Злоумышленники проникли внутрь через окно, используя автовышку.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения и наказать виновных. По его словам, для этого делается все возможное под руководством парижской прокуратуры.

