Москвич купил неудобный матрас в Hoff и отсудил за него 10-кратную цену

Житель Москвы, купивший в магазине Hoff на юго-востоке столицы неудобный матрас, отсудил его десятикратную стоимость, сообщает «Осторожно, Москва».

Покупатель отдал за ортопедический матрас почти 40 тыс. рублей.

Но через четыре месяца матрас изменил форму и продавился. Поэтому мужчина захотел вернуть его по гарантии, но магазин забирать бракованное изделие не стал.

Тогда москвич отправил обращение в Роспотребнадзор и пошел в суд. В итоге суд в районе Люблино взыскал с Hoff стоимость матраса, неустойку, деньги, потраченные на экспертизу товара, компенсацию морального вреда и штраф.

Всего недовольному покупателю выплатят почти 320 тыс. рублей.