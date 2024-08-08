Московскую область 8 августа накроют ливень и гроза
МЧС: дождь, гроза и ливень накроют Подмосковье до вечера 8 августа
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о дожде, ливне и грозе до 21 часа 8 августа, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
По прогнозу Росгидромета, в ближайшее время будут кратковременный дождь, гроза и ливень.
В МЧС призвали жителей Подмосковья проявлять внимательность во время пребывания вне дома. Если случится происшествие, необходимо обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось, что 8 августа температура воздуха в Московском регионе будет от 22 до 24 градусов тепла. Ожидаются осадки и сильный ветер.