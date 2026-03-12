Московское УФАС признало рекламу «Евроэталона» незаконной

Московское областное УФАС признало рекламу ООО «Евроэталон» ненадлежащей из‑за рассылки писем без согласия получателя и инициировало привлечение компании к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на электронные письма с рекламой корпоративных подарков. Заявитель указал, что не давал согласия на получение таких сообщений.

По итогам проверки Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Евроэталон» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия управления признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное предписание об устранении нарушений. Материалы также переданы должностному лицу для решения вопроса о привлечении ООО «Евроэталон» к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

