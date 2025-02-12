Московский зоопарк занимает первое место в мире по разнообразию видов

В Московском зоопарке в настоящее время проживает более 1,2 тыс. видов животных, что делает его первым в мире по разнообразию обитателей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

В столичном зоопарке есть в том числе редкие краснокнижные животные, которых практически не осталось в природе. В это число входят амурские леопарды и суматранские орангутаны.

«Сегодня (12 февраля — ред.) Московский зоопарк отмечает свой 161-й день рождения. В честь этого пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты. Посетить их можно с 12 по 16 февраля», — рассказал Собянин.

В течение 2024 года Московский зоопарк пополнился новыми обитателями — 300 разных видов поселились на его территории, где за ними ухаживают квалифицированные специалисты. Так, в зоопарк заселились 3 малайских медвежонка. Жители Москвы через сервис «Активный гражданин» выбрали для них имена — Маша, Лучик и Звездочка.

На экспозиции «Остров зверей» поселились пятнистые гиены. Также из Казахстана в рамках международного сотрудничества в Москву передали черного грифа.

Зоопарк также заботится и о животных из Курской области. На подмосковной территории учреждения поселили 37 собак из приютов приграничного региона. За ними ухаживают волонтеры и сотрудники зоопарка с августа 2024 года.