Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с Рождеством ледяным тортом

Белый медведь Терпей с удовольствием принял подарок от сотрудников Московского зоопарка, которые поздравили его с Рождеством и Новым годом любимым лакомством — рыбой, тыквой и ледяным тортом, сообщает пресс-служба зоопарка .

Момент, когда Терпей осматривает презенты, попал на видео. На кадрах видно, как белый медведь неспешно подходит к большой коробке с угощениями в виде свежей рыбы, тыквы, свеклы и ледяного торта.

Первым делом Терпей угостился свеклой. В какой-то момент один кусочек угощения упал на землю. Белый медведь заметил это и, дожевав дольку, подобрал его и съел.

За тем, как Терпей принимает лакомство, наблюдала толпа посетителей зоопарка. Судя по всему, животное осталось довольным.

Ранее сотрудники подмосковного парка «Земля прайда» показали, как львы использовали подаренные им на Новый год ели. А барнаульский зоопарк поделился кадрами с радостью енотов, которые получили в качестве подарка праздничный салат.