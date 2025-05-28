Московский суд приговорил экс-главу «Бюро 17» к 8 годам тюрьмы

сегодня в 16:31

Тверской районный суд Москвы признал экс-главу «Бюро 17» Александрину Маркво виновной сразу по нескольким статьям. Ей уже огласили приговор, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Женщине вменяются следующие статьи: ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Речь идет об организации мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой, а также об отмывании денег. По данным следствия, Маркво занималась хищением и легализацией бюджетных средств.

Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. Наказание она должна будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Сейчас Маркво находится за пределами РФ. Ее срок наказания будет исчисляется с момента экстрадиции на территорию России или с момента фактического задержания.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Ранее суд вынес приговор экс-замглавы Талдомского округа Виктории Зайцевой за злоупотребление при ремонте колодцев. Ее приговорили к сроку в колонии-поселении.