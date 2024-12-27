Московский суд оштрафовал Tik Tok на 3 млн рублей
Таганский райсуд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей компанию Tik Tok Pte. Ltd. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Видеоплатформа нарушила часть 2 статьи 13.41 КоАП России. Она не ограничила доступ к данным и информационным ресурсам, к которым в РФ должен был закрыть доступ.
На Tik Tok наложили административный штраф в размере 3 млн рублей.
Ранее в Роскомнадзоре опровергли информацию о введении штрафов за использование VPN.