Московский СК защитится от дронов с помощью «Выжигателя» за 3,2 млн рублей

Центральный аппарат Следственного комитета в Москве планирует приобрести пушку против беспилотников стоимостью 3,2 млн рублей. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Следком сделал заказ в конце августа. Ведомство планирует купить противодроновое ружье «Выжигатель» или аналог. Такое устройство стоит чуть больше 3,2 млн рублей.

«Выжигатель» обнаруживает беспилотники противника на расстоянии до трех километров. Воздействовать на БПЛА ВСУ оно может с двух километров.

Ранее в зоне спецоперации испытали антидроновый комплекс «Тетраэдр». Его можно установить как на гражданские, так и на военные объекты.