Московский педагогический университет празднует 30-летний юбилей

1 марта Московский городской педагогический университет (МГПУ) празднует 30-летний юбилей. Вузу удалось войти в топ-20 университетов России, суммарно отсюда выпустились 70 тыс. человек, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В МГПУ учатся примерно 20 тыс. студентов. Специалистов готовят по 350 программам, начиная от педагогики, заканчивая юриспруденцией.

В 2024 году вуз стал первым в России среди лучших педагогических высших учебных заведений. Также он попал в топ-10 наиболее сильных по лингвистике, филологии, иностранным языкам и журналистике.

Московский городской педагогический университет стал первым в России вузом такого типа, где средний балл по ЕГЭ у абитуриентов составил более 80 баллов.

МГПУ обладает сильной научной базой для организации исследований. Также в нем делают проекты.

Московский городской педагогический университет занимается кураторством «Московской электронной школы». Его специалисты создали около 20 тыс. материалов, которыми пользуются ученики школ, их родители и учителя.

В МГПУ создали помощников для студентов и педагогов. Разработки функционируют на основе искусственного интеллекта.

Также в университете проверяют электронные учебники и систему, которая будет тестировать вовлеченность учеников.

В 2023 году в МГПУ открылся Институт развития профильного обучения. Он занимается кураторством предпрофессиональных классов и проекта «Образовательные вертикали».

Благодаря этому ученикам школ удается не просто успешно сдавать Единый государственный экзамен, но и проще выбирать специальность для поступления в высшее учебное заведение.