Московский НПЗ продолжает знакомить жителей столицы с историей Капотни

Музей Москвы и МНПЗ провели первую в текущем году экскурсию по району Капотня. Новый сезон бесплатной ознакомительной программы предлагает участникам посетить природные и исторические достопримечательности благоустроенного района. Проект реализуют при поддержке программы социнвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Для москвича прогулка по Капотне может стать отличным путешествием выходного дня. В наших экскурсиях с удовольствием участвуют жители всех возрастов. Подобные проекты по созданию комфортной среды для жизни и отдыха горожан — часть программы социальных инвестиций компании „Газпром нефть“ „Родные города“» — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Совместную экскурсионную программу начали проводить в 2021 году. Свыше 300 жителей Москвы поучаствовали в пеших прогулках, а также организованных поездках на электросамокатах и велосипедах. В качестве гида туристов сопровождает научный сотрудник Музея Москвы. График ближайших запланированных экскурсий публикуют на официальном портале музея.

«Экскурсия по Капотне полностью меняет все устаревшие стереотипы. Сегодня это зеленый и тихий район, совсем не похожий по своей застройке и природе на другие в Москве. Экскурсанты посещают новый ландшафтный парк на набережной, где открыта совместная с МНПЗ уличная выставка о местной флоре и фауне. Прекрасная возможность узнать наш мегаполис с новой стороны», — рассказал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

В ходе маршрута экскурсанты изучают самобытную архитектуру жилых кварталов, посещают парк на набережной Москвы-реки и уникальный Дворец культуры Капотни. По пути они делают остановку возле заводского пруда, на котором живут белые лебеди.

История соседства района и его главной промышленной достопримечательности — Московского НПЗ насчитывает больше 85 лет. Завод проводит масштабную модернизацию производства и уже на 75% понизил воздействие на окружающую среду. В 2019 году Капотня стала флагманским проектом программы благоустройства «Мой район».