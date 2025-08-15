Московские вузы на празднование 1 сентября потратят миллионы рублей

Университеты Москвы организуют масштабные мероприятия для первокурсников в День знаний — 1 сентября. Среди них особенно выделяется РТУ МИРЭА, который выделил рекордные 12 миллионов рублей на проведение праздника, пишет MSK1.RU .

Предварительно известно, что студентов МИРЭА ждет большое торжество, распределенное по четырем локациям. Главные события развернутся возле корпуса на проспекте Вернадского, 86, где будет установлена концертная сцена. Главной звездой мероприятия станет популярный исполнитель Ваня Дмитриенко, гонорар которого составит около 3 миллионов рублей.

Подобные расходы на приглашение известных артистов для университетских праздников являются традиционными. В предыдущие годы вузы также выделяли значительные средства на выступления популярных исполнителей.

РАНХиГС планирует более сдержанное празднование 1 сентября, выделив на мероприятие 5,6 миллиона рублей. Территорию перед учебным заведением украсят сценой, красной ковровой дорожкой и специальными зонами для фотографирования. Внутри здания студентов будут ждать фотобудка, зеркало и интерактивная стойка с шуточными предсказаниями о студенческой жизни.

Также администрация РАНХиГС готовит подарочные наборы для первокурсников. Интересно, что основное празднование планируют перенести в Подмосковье, потратив на это 2,5 миллиона рублей. Однодневная поездка состоится либо в конце сентября, либо в начале октября.

В рамках программы по адаптации новых студентов Университет транспорта планирует организовать выездное мероприятие стоимостью 2,5 миллиона рублей. Руководство вуза в настоящее время подбирает подходящую территорию для размещения 410 учащихся на расстоянии до 85 км от МКАД.

Для участников подготовлена насыщенная программа: командные соревнования, где лучшие из 10 команд получат призы, а также праздничный концерт с выступлением кавер-группы. Музыканты исполнят современные композиции в течение не менее 40 минут.

РЭУ им. Плеханова готовится к празднованию Дня первокурсника с бюджетом в 960 тысяч рублей. Первого сентября университет организует скромное торжество, которое включит музыкальное сопровождение от диджея и специально оформленную фотозону с брендированным стендом. Гостей мероприятия ожидает разнообразный фуршет на 45 персон, а также букеты роз в качестве праздничного декора. Особым украшением события станет талисман РУТ (МИИТ) — бобер по имени Крутя, чья фигура будет установлена на сцене вместе с пиротехническими элементами. Здание университета также будет празднично украшено к этому дню.