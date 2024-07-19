сегодня в 07:23

Московские промышленники получили более 150 млрд рублей при поддержке столицы

Свыше 150 млрд рублей получили столичные промышленники благодаря поддержке города. Сейчас для предприятий доступны более 20 системных мер помощи, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В число мер поддержки вошли льготные инвестиционные кредиты, которые могут взять фирмы компании из разных отраслей. При помощи него возвели экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства.

Также благодаря льготному кредиту разработчик и производитель кабельной продукции купил дополнительное оборудование, а столичный производитель -машину для изготовления экологичной упаковки.

Для получения льготного кредита производитель должен заключить договор, после чего обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.