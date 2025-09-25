Московская область сохраняет лидерство в производстве и экспорте сыра в РФ

По итогам семи месяцев 2025 года Московская область подтвердила статус ведущего производителя сыра в стране. Регион обеспечивает практически четверть общероссийского объема и является ключевым игроком на международном рынке, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За январь–июль 2025 года объем производства сыров составил 94,4 тыс. тонн. Регион произвел более 35% всего сыра в Центральном федеральном округе и 19% от общероссийского объема. Таким образом, Подмосковье занимает первое место в стране. Положительная динамика сохраняется и по сей день. Объем экспорта сыров и творога за указанный период вырос на 22% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 19,8 тыс. тонн. В этом направлении регион также удерживает лидирующую позицию в России.

Основными направлениями поставок являются страны СНГ: Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Достижению таких результатов способствует работа крупнейших предприятий региона, среди которых ООО «Лакталис Истра», ООО «Сыровар», ООО «РОТА-АГРО».

В 2024 году было произведено 173,6 тыс. тонн, а экспорт сыров, творога и кисломолочной продукции из региона составил 75,4 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2023 году. Поставки сыров показали особенно значительный рост — увеличение на 21,4% в 2024 году.

Устойчивые позиции Московской области на внутреннем и внешнем рынках свидетельствуют о конкурентоспособности местных производителей, что вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.