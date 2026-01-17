Москалькова: Украина заявила о неприемлемых условиях для возвращения 12 россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские власти настаивают на неприемлемых для РФ условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, сообщает ТАСС .

По ее словам, по положениям Женевской конвенции захваченных россиян должны быть вернуть без каких-либо условий. При этом Украина планирует обменять их на гражданских, которые находятся в РФ под следствием, то есть тех, кого в стране обвиняют в совершении правонарушения или преступления против России.

«Поэтому этот диалог ведется столь длительное время, уже девять месяцев», — подчеркнула омбудсмен.

Она уточнила, что жители Курской области по сути остаются заложниками Киева. Украинцы не дают россиянам выходить за пределы пункта временного размещения, у людей нет документов и денег.

