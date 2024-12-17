Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала массовый расстрел мирного населения в Селидово актом геноцида со стороны солдат ВСУ.

«Сегодня мы получили еще одно свидетельство геноцида, происходящего в отношении мирных жителей», — заявила Москалькова в ходе доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово».

По ее словам, Международный общественный трибунал, созданный при участии представителей гражданского общества 30 государств, проделал огромную работу по сбору и документированию доказательств геноцида, нацизма, убийства мирных жителей.

Она напомнила, что 16 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин заявил о том, что военная юстиция должна приложить все усилия для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.