Москалькова поздравила Общественную палату России с юбилеем

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила форум «Сообщество» в Москве и поздравила Общественную палату с 20-летием, передает корреспондент РИАМО.

«За 20 лет произошли большие изменения в жизни нашего общества, Общественная палата заняла хорошее место в системе защиты прав и свобод человека. И самое главное - это слышать запрос общества, только в том случае, когда государство слышит запрос общества можно выстроить законодательство, которое будет работать и правоприменительную практику, которая востребована. За эти годы выстроена система общественного наблюдения за самыми сложными сегментами общественно-политической жизни», - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания форума «Сообщество», приуроченного к 20-летию Общественной палаты России.

Она уточнила, что совместно с Общественной палатой были сформированы общественные наблюдательные комиссии в учреждениях закрытого типа, как следственные изоляторы и места заключения осуждённых граждан.

Также была организована система наблюдения за ходом электоральных процедур, что значительно повышает их прозрачность и легитимность.