Мошенники выманивают данные жителей Подмосковья через медкарты

сегодня в 14:08

Жителей Подмосковья предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества под видом обновления медицинской карты. Злоумышленники получают доступ к аккаунту на Госуслугах, представляясь медработниками и сотрудниками портала, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве сообщили, что на первом этапе мошенники связываются с жертвой в мессенджере и представляются медсестрой из поликлиники.

Они заявляют о необходимости обновить данные медицинской карты и для убедительности задают уточняющие вопросы — просят назвать рост, вес, интересуются жалобами и общим состоянием здоровья. Так злоумышленники входят в доверие и создают видимость официального общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.