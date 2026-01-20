Мошенники в Подмосковье выдают себя за сотрудников Минцифры России

Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Минцифры России и пытаются получить доступ к аккаунтам на госуслугах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники рассылают электронные письма с уведомлением о регистрации доверенности на имя неизвестного человека. Затем жертве звонит якобы сотрудник министерства и под предлогом проверки аккаунта просит сообщить код из СМС или личные данные.

В случае отказа мошенники начинают массово звонить от имени банков, магазинов и отправлять спам-сообщения в мессенджерах.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рекомендует игнорировать подобные письма и звонки, не сообщать коды из СМС и включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта. Ведомство также советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим близким.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.