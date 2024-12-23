Мошенники придумали новый способ воровства персональных данных с «Госуслуг»

В российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI рассказали, что аферисты создают ненастоящие справочные порталы и указывают на них фейковые номера телефонов, по которым можно «дозвониться» до горячей линии «Госуслуг». Таким образом, человек рискует лишиться доступа к своему профилю — с ним будет разговаривать мошенник, сообщает РИА Новости .

После того, как аферисты создадут ненастоящий справочный портал и укажут фейковый мобильный, они начинают продвигать ресурс в поисковой выдаче. Через некоторое время он появляется на первых страницах «Яндекса» и Google.

Мошенникам проще обмануть человека, который позвонил по фейковому номеру «горячей линии „Госуслуг“». Обратившиеся изначально верят, что говорят с настоящим оператором, а значит заставить их выполнить команды и предоставить доступ к профилю становится проще.

В DLBI порекомендовали звонить на горячую линию «Госуслуг» только по тому номеру, который указан на официальном сайте. Также важно проверять номер перед тем, как набирать его.

Ранее мошенники заставили 20 россиян сделать дестабилизирующие действия за неделю. Они устраивали поджоги, использовали пиротехнику и совершали другие преступления.