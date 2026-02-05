Мошенники почти разорили ресторан в Гонконге, не оплатив свадьбу

В Гонконге в КНР работники и жители города помогли владельцу маленького кафе спасти предприятие после того, как 55-летний жених сорвал банкет на свадьбе. Он заранее заказал празднование на 60 человек, но никто не пришел, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Mothership.

Мужчина внес предоплату в размере 10 тыс. гонконгских долларов из 17 тыс. (около 167 тыс. рублей). Но за несколько суток до торжества сказал, что еще не нашел невесту. Однако думал, что гости прибудут.

В день свадьбы в кафе пришел исключительно жених и ряд его экс-коллег. Владелец заведения Иу Кун Тунг рассказал, что мужчина был растерянным. Он рассказал, что собирался оплатить празднование за счет подарков пришедших. Однако средств не было.

Затем стало известно, что жених остался без работы. Также его обманули брачные мошенники. В результате мужчину госпитализировали.

Владелец кафе понял, что деньги получить не сможет. Он побоялся, что еда пропадет и обратился к жителям района в Сети. Мужчина сказал, что готов накормить 40 человек по дешевой цене — 180 долларов с человека, а не 580.

В результате в кафе пришли более 70 гостей. Благодаря этому продукты не пропали. Также были компенсированы убытки.

