Мошенники обманули известного философа Кантора на 1,6 млн руб

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Мошенники позвонили известному российскому философу и писателю Владимиру Кантору от лица сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) и убедили его положить деньги на «безопасный счет». В результате у мужчины похитили 1,6 млн рублей, сообщает Baza .

Неизвестные связались с философом в середине апреля. Ему звонили с четырех разных номеров. Мошенники представлялись профессору философского факультета ВШЭ сотрудниками университета. Затем мужчине начались звонить якобы сотрудники ФСБ.

Они сообщили писателю, что его сбережения находятся в опасности. Злоумышленники предложили Кантору положить все деньги на «безопасный счет».

15 апреля к писателю приехал курьер. Кантор передал ему 1 млн 641 тыс. рублей. Позже писатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Правоохранителям удалось найти курьера, который забирал деньги у философа. Им оказался 19-летний парень из Краснодарского края, который сидел в СИЗО за аналогичное преступление.

Ранее мошенники убедили московского пенсионера отдать им монеты и золотые слитки, которые хранились у мужчины. Их общая стоимость — 148 млн руб.