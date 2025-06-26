Мошенники начали атаковать пенсионеров через домашний телефон

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники все чаще используют стационарные телефоны для атак, целясь преимущественно на пожилых людей, сообщает RT .

Злоумышленники действуют все более организованно, сочетая в своих схемах старые каналы связи с цифровыми уязвимостями. Пожилые люди попадают под особую угрозу, так как они склонны использовать домашние телефоны и верить голосам «официальных» служб.

Как отметил эксперт, сейчас очень распространена схема звонков от представителя оператора связи «Ростелеком». Жертве говорят, что для продолжения пользования услугами ему необходимо продлить договор или подтвердить личность. Под таким предлогом мошенники просят продиктовать код из СМС, который необходим якобы для авторизации. По факту злоумышленник в этот момент запрашивает код для входа в «Госуслуги» или онлайн-банк.

Следующим шагом, по мнению Немкина, становятся звонки от «сотрудников полиции» или «представителей Росфинмониторинга». Для достижения своих корыстных целей преступники используют психологическое давление, формальную речь и ссылки на законодательство.

«Человека запугивают: якобы через его счет проходит подозрительная финансовая активность, заведено дело, нужно срочно „защитить средства“. Предлагается перевести деньги на „безопасный счет“ или отдать их курьеру „на проверку“» — добавил депутат.

В заключение эксперт отметил, что мошенники пытаются максимально вывести человека из эмоционального равновесия, чтобы тот не смог критически оценивать происходящее. Во избежание подобных случаев Немкин призвал россиян никому не сообщать коды, сразу класть трубку и информировать родных о новых схемах мошенничества.