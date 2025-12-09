Мошенники используют искусственный интеллект для обмана россиян перед Новым годом

Генеративный искусственный интеллект стал основным инструментом мошенников, которые активизировались в предновогодний период для обмана россиян, сообщил начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко, передает Газета.ru .

Мошенники массово применяют генеративные нейросети для создания фейковых сайтов, рекламных баннеров и рассылок от имени известных брендов. По словам Алексея Коробченко, такие инструменты позволяют быстро и качественно подделывать интернет-ресурсы, чтобы выманивать деньги и данные банковских карт у пользователей, спешащих купить подарки к празднику.

Одной из самых популярных схем стали сайты-однодневки с обещаниями больших скидок на востребованные товары. Искусственный интеллект помогает мошенникам создавать привлекательный дизайн, копировать описания товаров и генерировать поддельные отзывы. После оплаты покупка не поступает, а связь с «службой поддержки» теряется. Кроме того, злоумышленники рассылают фишинговые письма с «выигрышами» и «суперпредложениями», которые ИИ делает более убедительными и избавляет от ошибок, обычно выявляемых спам-фильтрами.

Особую опасность представляют фейковые «благотворительные» фонды с новогодними акциями. Коробченко отметил, что нейросети генерируют трогательные истории и фотографии, чтобы вызвать доверие и получить переводы, которые в итоге попадают к мошенникам.

Эксперт рекомендовал внимательно проверять адреса сайтов, не переходить по ссылкам из писем и сообщений, заходить на сайты магазинов напрямую, избегать слишком больших скидок и изучать отзывы на независимых площадках. Коробченко подчеркнул, что главное правило — сохранять критическое мышление и не доверять предложениям, которые кажутся слишком выгодными.