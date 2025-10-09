Мошенники используют «числовую игру» для обмана россиян на деньги

Мошенники могут угрожать потенциальной жертве и даже требовать у нее заплатить средства с помощью угроз на электронной почте или в мессенджерах. Главное в такой ситуации быть спокойными и не паниковать, рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Деньги переводить аферистам нельзя. Если сделать это, то мошенники поймут, что обнаружили уязвимую жертву. Тогда они еще раз потребуют перевести деньги, но уже в большем количестве.

Если на почту или в мессенджер пришла угроза от мошенников, то нельзя начинать с ними диалог или отвечать на сообщения. Также не рекомендуется кликать на отправляемые аферистами ссылки.

Если угроза была отправлена на e-mail, то нужно отметить письмо как спам. Если сообщение послали в мессенджере, то номер необходимо заблокировать и пожаловаться на него.

Также нужно проанализировать реалистичность угрозы. Если человек не пользовался услугами сервиса, от лица которого отправили сообщение, или не совершал странные переводы, то переживать не о чем. Аферисты рассчитывают на эффект неожиданности и страха.

«Однако в большинстве случаев достаточно просто проигнорировать подобные сообщения. Подобные массовые рассылки — это „числовая игра“ для преступников. Они отправляют тысячи таких сообщений в расчете на то, что хотя бы несколько человек испугаются и заплатят», — добавил Силаев.

