Мошенничество совершили при реализации нацпроекта в области образования

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РИА Новости: мошенничество на 50 млн рублей совершили при реализации нацпроекта

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупное хищение денег, которые выделили на реализацию национального проекта в области образования, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Сумма ущерба для российского бюджета составила более 50 млн рублей. Открыто уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что хищение совершили в 2021 году. Остальная информация пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы Минобороны России Дмитрия Булгакова проверят на причастность к совершению других преступлений. Это сделали, чтобы он не мог оказать помехи следствию.