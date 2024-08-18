Мошенничество совершили при реализации нацпроекта в области образования
РИА Новости: мошенничество на 50 млн рублей совершили при реализации нацпроекта
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупное хищение денег, которые выделили на реализацию национального проекта в области образования, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Сумма ущерба для российского бюджета составила более 50 млн рублей. Открыто уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Сотрудники правоохранительных органов отметили, что хищение совершили в 2021 году. Остальная информация пока не разглашается.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы Минобороны России Дмитрия Булгакова проверят на причастность к совершению других преступлений. Это сделали, чтобы он не мог оказать помехи следствию.