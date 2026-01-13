«Мосгортранс» окажет поддержку девочке, зажатой дверьми автобуса в Москве

ГУП «Мосгортранс» окажет необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат подростку, которого зажало дверьми рейсового автобуса и протащило около 10 метров в столице, сообщает пресс-служба компании.

Ранее СМИ сообщали, что накануне вечером на одной из остановок на улице Лескова в столичном районе Бибирево 13-летняя девочка не успела выйти из автобуса, ее зажало дверьми и протащило 10 метров. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали.

«„Мосгортранс“ проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Н. А. Асаула», — заявили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

В компании добавили, что инцидент произошел 12 января около 17:24 с участием автобуса 928 маршрута. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.