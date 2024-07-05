Мосгорсуд разрешил миллиардеру Шамалову не отдавать бывшей жене 60 млн долларов

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Шамалов освобожден от обязательства выплаты $60 млн по брачному договору

Мосгорсуд принял решение, согласно которому миллиардер Кирилл Шамалов не обязан выплачивать своей бывшей супруге Жанне 60 млн долларов, указанных в брачном договоре. Об этом рассказала сама экс-жена участника рейтинга Forbes, пишет MK.Ru .

Согласно информации, начало делу положила апелляция Кирилла Шамалова о рассмотрении решения Хамовнического суда, который не принял его предложение оспорить брачный договор.

Изначально ситуацию рассматривала одна коллегия судей, однако вскоре их заменили. По словам Жанны Шамаловой, причина такого решения — отпуск прежних судей.

Новая коллегия приняла решение в пользу Шамалова и исключила из брачного договора пункт о выплате 60 миллионов долларов бывшей супруге бизнесмена.

«Я и мои адвокаты намерены подать жалобу на решение МГС в вышестоящую инстанцию», — сказала Жанна.

Предыдущая попытка Шамалова расторгнуть брачный договор посредством признания брака фиктивным была отклонена всеми судами, включая Верховный суд РФ.