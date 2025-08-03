Мосгорсуд аннулировал вердикт о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Мосгорсуд аннулировал вердикт о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Его вынесли в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, рассказал РИА Новости юрист женщины Леонид Соловьев.

Пресненский суд Москвы в середине июля заочно арестовал телеведущую на два месяца. Срок начал бы отсчитываться с того момента, как ее задержат в России или экстрадируют в страну. Защита Лазаревой* обжаловала вердикт.

В результате суд отменил постановление. Материал отправили на повторное рассмотрение в тот же суд в другом составе.

По данным из материалов, Мосгорсуд обнаружил в постановлении суда первой инстанции нарушение УПК. Тот, когда выносил решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Оказалось, что ее объявляли только в федеральный розыск.

При этом Лазаревой* в случае приезда в Россию в любом случае грозит тюрьма. Второй западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил ее к шести с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По данным материалов, обнародованным во время заседания, телеведущая во время интервью на YouTube-канале в августе 2023 года высказалась о «допустимости устраивать теракты в РФ».

*Внесена Минюстом России в список иностранных агентов, Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.