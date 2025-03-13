Мощный ветер и похолодание: синоптик рассказал о 9-балльном шторме в Москве

14 марта в Подмосковье и столице прогнозируется резкий ветер с порывами до 20 м/с, а на утро следующего дня из-за похолодания в регионе стоит опасаться гололедицы, сообщил РИАМО руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта на Москву обрушится 9-балльный шторм. Особенно сильным ветер будет в период с 15:00 до 18:00.

«В первую очередь ожидаем сильный ветер с порывами до 20 м/с. И второй момент — резкое похолодание с +13 градусов в пятницу до -1/ -3 градусов в субботу. Поскольку это еще будет сопровождаться дождем, местами переходящим в мокрый снег, то будет и гололедица», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что наибольшую угрозу для жителей региона будет представлять сильный ветер. Непогода продлится все дневное время 14 марта, стихать она начнет к вечеру того же дня. Говоря об осадках, Шувалов ожидает, что выпадет около 10-15% месячной нормы.