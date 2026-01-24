Мощные снегопады сменят морозы: какая погода ожидается в Москве на будущей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на предстоящей неделе в столице ожидаются мощные снегопады, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что 27 и 28 января в Москве пройдут мощные снегопады. Они придут в город вместе с теплым атмосферным фронтом.

«Выпадет от 20 до 25 см свежего снега. Температура воздуха повысится до минус 1–6 градусов. В середине недели (среда–четверг) в южных районах Московской области не исключено кратковременное наступление оттепели: температура повысится до 0 градусов, местами до слабого плюса», — уточнил Ильин.

А сибирский холод и аномальные морозы прогнозируются в столичном регионе в эти выходные (24 и 25 января). Их сменит потепление на будущей неделе.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, во второй половине предстоящей недели температура будет близка к норме: ночью — около минус 10 градусов, днем — около минус 5, пройдет небольшой снег.

