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Мощная геомагнитная буря продолжается на Земле во вторник

Согласно данным гелиогеофизической службы, во вторник на Земле продолжается сильная геомагнитная буря, сообщается на портале «Метеоновости» .

Геомагнитное поле сильно возмущено. Кроме того, в Мурманской области фиксировались ухудшения условий КВ-радиосвязи.

По данным медиков, такие бури оказывают негативное влияние на состояние здоровья человека. Из-за них могут возникать боли в области сердца, потемнение в глазах, негативные ощущения в суставах.

Сильная магнитная буря была в Москве 12 августа. Она дошла до уровня G4.