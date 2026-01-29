Морозы увеличили интерес россиян к новостям и онлайн-контенту

Аналитики платформы «Дзен» сообщили, что в январе 2026 года россияне стали проводить больше времени за чтением новостей и просмотром онлайн-контента из-за сильных морозов и снегопадов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В январе 2026 года аномальные холода и снегопады заметно повлияли на поведение пользователей в интернете. Россияне стали уделять новостям в среднем на 25% больше времени по сравнению с обычными зимними месяцами.

Особенно активными оказались жители Москвы, Петербурга и Новосибирска — в этих городах среднее время чтения новостей выросло на 40%. В столице пользователи чаще интересовались работой коммунальных служб и транспортной инфраструктурой, в Петербурге — вывозом снега, а в Новосибирске — предупреждениями МЧС и экстремальными температурами. В других регионах внимание было сосредоточено на борьбе со стихией, работе транспорта и прогнозах погоды.

Пик активности пришелся на вечерние часы с 18:00 до 23:00, однако увеличилось и ночное потребление новостей — после полуночи россияне читали их на 30% чаще, чем обычно. Аналитики отметили, что в морозные дни пользователи возвращались к новостям несколько раз за вечер, чтобы следить за обновлениями.

В этот же период выросла популярность VK Клипов: пользователи массово создавали зимние видео с тематическими тегами, а поддержка авторов через VK Donut превысила 95 млн рублей. Зрители активно донатили, чтобы поддержать блогеров и смотреть эксклюзивный контент.

